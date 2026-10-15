BrightSpring Health Services Aktie
WKN DE: A400N0 / ISIN: US10950A1060
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: BrightSpring Health Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
BrightSpring Health Services stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,472 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll BrightSpring Health Services im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 16,08 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 0,870 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 15,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,91 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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