BrightSpring Health Services Aktie

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WKN DE: A400N0 / ISIN: US10950A1060

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BrightSpring Health Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BrightSpring Health Services präsentiert in der voraussichtlich am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,396 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

BrightSpring Health Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,66 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD, gegenüber 0,870 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 15,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,91 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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