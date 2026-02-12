BrightSpring Health Services Aktie
WKN DE: A400N0 / ISIN: US10950A1060
|
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BrightSpring Health Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BrightSpring Health Services lädt voraussichtlich am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,346 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BrightSpring Health Services ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,38 Milliarden USD gegenüber 3,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 12,74 Milliarden USD, gegenüber 11,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BrightSpring Health Services Inc Registered Shs
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: BrightSpring Health Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: BrightSpring Health Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BrightSpring Health Services Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|BrightSpring Health Services Inc Registered Shs
|37,79
|-5,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street eröffnet wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.