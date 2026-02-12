Erste Schätzungen: BrightSpring Health Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BrightSpring Health Services lädt voraussichtlich am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,346 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BrightSpring Health Services ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,38 Milliarden USD gegenüber 3,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 12,74 Milliarden USD, gegenüber 11,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at