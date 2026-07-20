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WKN DE: A2JPBC / ISIN: US10948C1071

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BrightView präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BrightView lässt sich voraussichtlich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BrightView die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,286 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,150 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 726,1 Millionen USD gegenüber 708,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,658 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,77 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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