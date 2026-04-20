Erste Schätzungen: BrightView vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BrightView wird voraussichtlich am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,103 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 638,8 Millionen USD gegenüber 662,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,737 USD je Aktie, gegenüber 0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 2,72 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at