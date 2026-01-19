Erste Schätzungen: BrightView veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BrightView wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,018 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BrightView noch ein Verlust pro Aktie von -0,200 USD in den Büchern gestanden.

BrightView soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 590,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 599,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,781 USD im Vergleich zu 0,130 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 2,69 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at