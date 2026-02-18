Brilliant Earth Grou a Aktie
Erste Schätzungen: Brilliant Earth Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Brilliant Earth Group A wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,025 USD je Aktie gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,86 Prozent auf 125,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 119,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,055 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,030 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 438,4 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 422,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
