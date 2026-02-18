Brilliant Earth Grou a Aktie

Brilliant Earth Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C32V / ISIN: US1095041000

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Brilliant Earth Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brilliant Earth Group A wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,025 USD je Aktie gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,86 Prozent auf 125,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 119,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,055 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,030 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 438,4 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 422,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Brilliant Earth Group Inc Registered Shs -A- 1,35 -6,25% Brilliant Earth Group Inc Registered Shs -A-

