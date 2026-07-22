Brilliant Earth Grou a Aktie
WKN DE: A3C32V / ISIN: US1095041000
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brilliant Earth Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Brilliant Earth Group A wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,003 USD. Das entspräche einem Gewinn von 70,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,010 USD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 111,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Brilliant Earth Group A einen Umsatz von 108,9 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 457,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 437,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brilliant Earth Group Inc Registered Shs -A-
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Brilliant Earth Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Brilliant Earth Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Brilliant Earth Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Brilliant Earth Group A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Brilliant Earth Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)