Erste Schätzungen: Brilliant Earth Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Brilliant Earth Group A wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,003 USD. Das entspräche einem Gewinn von 70,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,010 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 111,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Brilliant Earth Group A einen Umsatz von 108,9 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 457,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 437,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at