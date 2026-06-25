Erste Schätzungen: Brinova Fastigheter (B) legt Quartalsergebnis vor

Brinova Fastigheter (B) wird voraussichtlich am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,370 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Brinova Fastigheter (B) 0,000 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 271,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 266,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 SEK, gegenüber 0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,08 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 943,7 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at