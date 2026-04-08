Erste Schätzungen: Brinova Fastigheter (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brinova Fastigheter (B) präsentiert voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,250 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 47,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,170 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 89,36 Prozent auf 274,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,27 SEK im Vergleich zu 0,370 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 1,10 Milliarden SEK, gegenüber 943,7 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at