Erste Schätzungen: Brixmor Property Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Brixmor Property Group öffnet voraussichtlich am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,239 USD gegenüber 0,270 USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 347,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 328,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 1,36 Milliarden USD, gegenüber 1,29 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at