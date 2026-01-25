Brixmor Property Group Aktie
WKN DE: A1W514 / ISIN: US11120U1051
|
25.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brixmor Property Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Brixmor Property Group öffnet voraussichtlich am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,239 USD gegenüber 0,270 USD im Vorjahresquartal.
11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 347,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 328,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 1,36 Milliarden USD, gegenüber 1,29 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brixmor Property Group Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Brixmor Property Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Brixmor Property Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Brixmor Property Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.25
|Ausblick: Brixmor Property Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Brixmor Property Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|Brixmor Property Group Inc
|26,41
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.