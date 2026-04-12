Erste Schätzungen: Brixmor Property Group legt Quartalsergebnis vor

Brixmor Property Group wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,248 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brixmor Property Group in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 350,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 344,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 1,43 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at