Erste Schätzungen: Brixmor Property Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brixmor Property Group lädt voraussichtlich am 01.05.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2023 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,201 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Brixmor Property Group ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 307,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,823 USD im Vergleich zu 1,17 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,22 Milliarden USD im vorigen Jahr.

