Erste Schätzungen: Brixmor Property Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Brixmor Property Group präsentiert in der voraussichtlich am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,246 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Brixmor Property Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 352,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 339,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,88 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,15 USD je Aktie, gegenüber 1,25 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,43 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at