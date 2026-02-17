Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|Analysten
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Broadcom veröffentlicht voraussichtlich am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
40 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,02 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 77,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,14 USD je Aktie erzielt worden waren.
38 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 19,21 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 28,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,23 USD, gegenüber 4,77 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 46 Analysten durchschnittlich 97,51 Milliarden USD im Vergleich zu 63,89 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom
|
12.02.26
|S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Broadcom
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|271,65
|-1,13%