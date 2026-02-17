Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von Broadcom.

Broadcom veröffentlicht voraussichtlich am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

40 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,02 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 77,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,14 USD je Aktie erzielt worden waren.

38 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 19,21 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 28,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,23 USD, gegenüber 4,77 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 46 Analysten durchschnittlich 97,51 Milliarden USD im Vergleich zu 63,89 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at