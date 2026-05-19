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WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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Prognosen 19.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Broadcom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Broadcom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Broadcom gewährt einen Blick in die Bücher – damit rechnen Analysten.

Broadcom lädt voraussichtlich am 03.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 37 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 1,03 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Broadcom in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 35 Analysten durchschnittlich bei 22,04 Milliarden USD im Vergleich zu 15,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 46 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,30 USD aus. Im Vorjahr waren 4,77 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 45 Analysten im Durchschnitt 103,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 63,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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