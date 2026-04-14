Erste Schätzungen: Broadstone Net Lease gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Broadstone Net Lease wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,173 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 92,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 111,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Broadstone Net Lease für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 118,4 Millionen USD aus.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,723 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 483,8 Millionen USD, gegenüber 459,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at