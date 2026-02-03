Broadstone Net Lease Aktie

Broadstone Net Lease

WKN DE: A2QR15 / ISIN: US11135E2037

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Broadstone Net Lease stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Broadstone Net Lease wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,172 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 116,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 112,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,543 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 450,2 Millionen USD, gegenüber 438,8 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

