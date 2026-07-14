Broadstone Net Lease Aktie

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WKN DE: A2QR15 / ISIN: US11135E2037

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Broadstone Net Lease stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Broadstone Net Lease wird voraussichtlich am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,191 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,60 Prozent auf 121,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadstone Net Lease noch 113,0 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,819 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 494,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 459,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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