Broadwind Energy Aktie
WKN DE: A1J3B2 / ISIN: US11161T2078
|
24.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Broadwind Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Broadwind Energy lässt sich voraussichtlich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Broadwind Energy die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,043 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Broadwind Energy 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 36,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Broadwind Energy 33,6 Millionen USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,125 USD je Aktie, gegenüber 0,050 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 156,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 143,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
