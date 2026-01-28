Brookfield Asset Management Aktie
WKN DE: A3D3EV / ISIN: CA11271J1075
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Brookfield Asset Management wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,830 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 CAD erwirtschaftet worden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,23 Milliarden CAD gegenüber 27,24 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 91,80 Prozent.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,31 CAD, gegenüber 0,290 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 11,24 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 119,53 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
