Brookfield Asset Management Aktie
WKN DE: A3D2W7 / ISIN: CA1130041058
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management legt Quartalsergebnis vor
Brookfield Asset Management wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,583 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,97 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 1076,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Brookfield Asset Management einen Umsatz von 167,8 Millionen CAD eingefahren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,22 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,77 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 7,49 Milliarden CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 660,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
