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WKN DE: A3D2W7 / ISIN: CA1130041058

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brookfield Asset Management öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,606 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,34 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,530 CAD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,07 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 37,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Brookfield Asset Management einen Umsatz von 1,51 Milliarden CAD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,55 CAD, gegenüber 2,12 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 8,53 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,75 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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