Brookfield Asset Management Aktie
WKN DE: A3D2W7 / ISIN: CA1130041058
|
23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Brookfield Asset Management veröffentlicht voraussichtlich am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
13 Analysten schätzen, dass Brookfield Asset Management für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,579 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,01 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,55 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,53 CAD, gegenüber 2,12 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 8,64 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,75 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brookfield Asset Management Ltd Registered Shs When-Issued
|
06:21
|Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Brookfield Asset Management legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Brookfield Asset Management legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)