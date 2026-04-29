Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Asset Management wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,851 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Brookfield Asset Management 0,020 CAD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 91,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26,59 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Brookfield Asset Management für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,27 Milliarden CAD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,78 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,710 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 10,48 Milliarden CAD, gegenüber 108,27 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at