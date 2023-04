Erste Schätzungen: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued wird voraussichtlich am 05.05.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,266 CAD gegenüber 0,232 CAD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 65,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,97 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 17,35 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -1,055 CAD je Aktie, gegenüber 0,976 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 24,04 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 76,93 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at