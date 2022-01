Erste Schätzungen: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued wird voraussichtlich am 04.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,746 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,715 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 70,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,84 Milliarden CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,73 Milliarden CAD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 5,81 CAD, gegenüber -1,443 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 18,08 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 48,07 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at