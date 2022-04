Erste Schätzungen: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued lädt voraussichtlich am 06.05.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,113 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued ein EPS von 2,80 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 2,63 Prozent auf 3,99 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,89 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 1,05 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,68 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,11 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 59,51 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at