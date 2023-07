Erste Schätzungen: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued lässt sich voraussichtlich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,135 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,840 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued nach der Prognose von 1 Analyst 5,83 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 69,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,90 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,06 CAD im Vergleich zu 0,976 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 23,38 Milliarden CAD, gegenüber 76,93 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at