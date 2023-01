Erste Schätzungen: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued wird voraussichtlich am 03.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,118 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,205 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,39 Milliarden CAD – das wäre ein Abschlag von 74,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,22 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,261 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,68 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 78,97 Milliarden CAD, gegenüber 59,51 Milliarden CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at