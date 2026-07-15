Erste Schätzungen: Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,211 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units noch -0,030 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 58,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 2,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,900 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 11,23 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 23,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at