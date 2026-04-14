Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A0M74Z / ISIN: BMG162521014

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,264 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 60,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,39 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,13 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD im Vergleich zu 0,900 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 9,03 Milliarden USD, gegenüber 23,10 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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