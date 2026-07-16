Erste Schätzungen: Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,335 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,300 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,58 Milliarden USD für Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,33 Milliarden CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,358 USD, gegenüber -0,350 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 6,85 Milliarden USD im Vergleich zu 9,13 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at