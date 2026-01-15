Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie

Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JQFZ / ISIN: BMG162581083

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted präsentiert Quartalsergebnisse

Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,364 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,61 Milliarden USD für Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,85 Milliarden CAD erzielt wurde.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,206 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,220 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 6,69 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 7,92 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted

Analysen zu Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted

Aktien in diesem Artikel

Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted

