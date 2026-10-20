Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie
WKN DE: A1JQFZ / ISIN: BMG162581083
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,371 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted noch ein Verlust pro Aktie von -0,320 CAD in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,46 Milliarden USD betragen, verglichen mit 2,22 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,329 USD im Vergleich zu -0,350 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,66 Milliarden USD, gegenüber 9,13 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted
Analysen zu Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.