Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie
WKN DE: A1JQFZ / ISIN: BMG162581083
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,232 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,500 CAD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,51 Milliarden USD betragen, verglichen mit 2,29 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,934 USD im Vergleich zu -0,350 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 7,14 Milliarden USD, gegenüber 9,13 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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