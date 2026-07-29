Erste Schätzungen: Brookfield vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Brookfield gibt voraussichtlich am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,876 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Brookfield noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 CAD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 90,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 25,08 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,36 Milliarden CAD aus.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,87 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,710 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 10,72 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 108,27 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at