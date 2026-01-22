BROTHER INDUSTRIES Aktie
WKN DE: A0RB9R / ISIN: US1148132079
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: BROTHER INDUSTRIES gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BROTHER INDUSTRIES äußert sich voraussichtlich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,881 USD je Aktie gegenüber 1,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,14 Prozent auf 1,50 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,07 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,81 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 5,70 Milliarden USD, gegenüber 5,75 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
