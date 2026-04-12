Erste Schätzungen: Brown Brown legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brown Brown wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,36 USD. Dies würde einem Zuwachs von 18,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Brown Brown 1,15 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 34,93 Prozent auf 1,89 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,53 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,16 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,16 Milliarden USD, gegenüber 5,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at