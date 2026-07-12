Brown & Brown Aktie
WKN: 896895 / ISIN: US1152361010
|
12.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brown Brown präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Brown Brown veröffentlicht voraussichtlich am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Brown Brown noch 0,780 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 33,28 Prozent auf 1,71 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Brown Brown noch 1,29 Milliarden USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,16 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,03 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,90 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brown & Brown Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Brown Brown präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: Brown Brown legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.01.26