Brown-Forman a Aktie
WKN: 850530 / ISIN: US1156371007
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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brown-Forman A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Brown-Forman A stellt voraussichtlich am 03.12.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,463 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,05 Prozent auf 1,04 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD aus. Im Vorjahr waren 1,53 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 3,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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