Erste Schätzungen: Brown-Forman A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Brown-Forman A wird sich voraussichtlich am 02.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,369 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Brown-Forman A 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,68 Prozent auf 918,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 925,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,95 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at