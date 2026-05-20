Erste Schätzungen: Brown-Forman A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Brown-Forman A stellt voraussichtlich am 04.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,323 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,19 Prozent auf 875,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 895,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD im Vergleich zu 1,84 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 3,89 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,96 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at