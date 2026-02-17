Erste Schätzungen: Brown-Forman A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Brown-Forman A wird voraussichtlich am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,467 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,00 Milliarden USD – ein Minus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brown-Forman A 1,03 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,84 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,85 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,96 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at