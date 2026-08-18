Brown-Forman b Aktie
WKN: 856693 / ISIN: US1156372096
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18.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brown-Forman B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Brown-Forman B öffnet voraussichtlich am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 925,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 918,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD, gegenüber 1,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,95 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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