Erste Schätzungen: Brown-Forman B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Brown-Forman B präsentiert voraussichtlich am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,467 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 18,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,570 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brown-Forman B in dem im Januar abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber 1,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,96 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at