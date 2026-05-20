Brown-Forman b Aktie
WKN: 856693 / ISIN: US1156372096
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20.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brown-Forman B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Brown-Forman B präsentiert voraussichtlich am 04.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,324 USD je Aktie gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 895,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 878,8 Millionen USD aus.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,75 USD, gegenüber 1,84 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 3,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,96 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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