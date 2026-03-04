Erste Schätzungen: Brown Shoe Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Brown Shoe Company äußert sich voraussichtlich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Brown Shoe Company für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,383 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,70 Prozent auf 688,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 639,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,549 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 3,09 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,75 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at