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26.08.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Brown Shoe Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Brown Shoe Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,375 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Brown Shoe Company 0,200 USD je Aktie eingenommen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 705,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 658,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,210 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,76 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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