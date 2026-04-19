BRP Grou a Aktie
WKN DE: A2PT5R / ISIN: US05589G1022
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BRP Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BRP Group A wird voraussichtlich am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,629 USD. Dies würde einem Zuwachs von 214,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem BRP Group A 0,200 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll BRP Group A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 524,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 413,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 26,77 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,00 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,01 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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